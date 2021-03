(AOF) - UBS La Maison de Gestion détient environ six milliards d'euros d'actifs sous gestion. Son capital est détenu à 95% par UBS. La société, créée en 2017, est complémentaire d'UBS AM. Elle crée des solutions locales, c'est-à-dire spécifiques à la clientèle française et très récemment un nouveau fonds protégé dont l'ambition est de compléter les fonds en euros. Johann Rivalland, président d'UBS La Maison de Gestion, a livré quelques détails sur ce fonds qui promet d'allier sécurité et recherche de performance.

1) Pourquoi lancer un nouveau fonds dans un environnement incertain ?

Justement, la conjoncture s'y prête parfaitement. Face à la faiblesse des taux des fonds en euros, nous voulions proposer une alternative plus attractive, mais sécurisée. LMdG Euro Protect combine le meilleur des deux mondes : la recherche de la performance grâce à une gestion diversifiée ainsi que la protection du capital investi, à tout moment, à hauteur de 90% de la valeur liquidative la plus haute atteinte. C'est pour nous un vrai sujet. Beaucoup de nos clients sont très fortement investis en fonds en euros et se méfient de la volatilité des actions.

2) Comment concilier performance et sécurité ?

La performance est apportée par une gestion active diversifiée associant les expertises complémentaires des gérants des fonds LMdG Opportunités Monde 50 et LMdG Flex Patrimoine. La gestion, équilibrée, s'appuie sur une approche internationale multi-classes d'actifs : exposition aux marchés actions, crédit, taux, devises et matières premières. La sécurité est assurée avec la mise en place de mécanismes de contrôle de la volatilité et de protection de la valeur liquidative la plus haute via l'achat d'une option auprès de la banque d'investissement du groupe UBS. Afin de gérer l'exposition à la stratégie active de manière sécurisée, les gestionnaires du fonds utilisent un mécanisme de contrôle de la volatilité, avec un objectif cible de 4% annualisé. En cas de mouvement important des marchés, l'exposition aux risques est automatiquement ajustée.

3) Quels sont vos objectifs ?

L'objectif de performance de LMdG Euro Protect est un rendement annuel de 2% net de frais. La durée d'investissement minimum recommandée est de 2 ans. Ce taux cible dépasse le rendement des fonds en euros pour un risque très maîtrisé. Pour inciter les clients à basculer une partie de leurs fonds en euros en unités de compte, et ainsi accompagner les mouvements de collecte dans un fonds comme LMdG Euro Protect par exemple, les assureurs sont prêts à proposer un bonus. Actuellement, l'encours dépasse les 100 millions d'euros, et nous visons 300 millions d'euros d'ici la fin de l'année.

Propos recueillis par Pierre-Jean Lepagnot