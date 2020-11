Trois questions à David Zylberberg, expert en investissement responsable chez UBS France "UBS promeut plus que jamais l'investissement à impact"

(AOF) - David Zylberberg, expert en investissement responsable chez UBS France, livre son éclairage sur l'accélération de la gestion ISR.

1) Comment expliquez-vous l'importance prise par l'ISR dans l'industrie de la gestion d'actifs ?

L'actualité n'a jamais été aussi favorable pour l'Investissement Socialement Responsable. La crise sanitaire accélère la tendance lourde d'un besoin accru d'une économie responsable. En allouant un montant de plus de 600 milliards d'euros à des mesures de relance " verte ", les gouvernements des grands pays témoignent de l'importance de reconstruire les économies autrement. Cet intérêt des investisseurs s'inscrit également dans un environnement réglementaire de plus en plus exigeant qui les incite à se tourner vers l'ISR. Par ailleurs, la crise a jeté un coup de projecteur sur les dysfonctionnements d'une société plus fragile que nous le pensions et qui doit prendre en compte le "capital humain" en plus du capital financier.

2) Cette gestion ISR est-t-elle vraiment compétitive ?

Durant la crise, plusieurs études ont montré que les entreprises les plus vertueuses socialement (envers leurs contreparties internes ou externes) étaient aussi celles qui avaient le mieux résisté. Auparavant, beaucoup d'investisseurs voyaient l'ISR comme une contrainte. Le sentiment dominant était que ce type de placements pouvait offrir un rendement moindre ou égal à un placement traditionnel. La donne a changé radicalement. Selon Morningstar, 72% des fonds ISR affichent une performance supérieure à leurs indices de référence cette année.

3) Quels conseils donneriez-vous à un investisseur à la recherche d'investissements responsables et rentables ?

Un investisseur a aujourd'hui plusieurs façons de voir les choses. Devant l'ampleur des plans de relance mondiaux consacrés aux infrastructures " vertes ", il apparaît opportun de s'exposer à cette tendance à travers différentes classes d'actifs.

Chez UBS, nous apprécions particulièrement les obligations vertes qui visent à financer la transition écologique, et les obligations de la Banque mondiale qui financent des projets publics, particulièrement dans les pays émergents, pour aider à financer des projets à vocation environnementale ou sociale. Nous proposons également des fonds de dette d'entreprises bien notées, des fonds d'actions de sociétés leaders dans la thématique ISR ou challengers, c'est-à-dire qui font des efforts pour améliorer leur profil ISR. Enfin, les investisseurs peuvent simplement acquérir des fonds thématiques spécialisés.

D'un point de vue sectoriel, plusieurs thèmes, déjà porteurs, ont été propulsés sur le devant de la scène par la crise sanitaire, comme la transformation digitale ou l'automatisation. Chez UBS, nous anticipons l'essor de la régionalisation de la production mondiale qui impliquera un besoin accru de machines-outils, etc. Nous attendons de même une révolution alimentaire, avec une industrie bien plus à l'écoute des préoccupations écologiques. Dans le même temps, il faudra produire toujours plus en raison de la démographie mondiale.

Surtout, UBS promeut plus que jamais l'investissement à impact, c'est-à-dire l'investissement dont les effets vertueux sont mesurables et concrets. Nous proposons par exemple des fonds investissant dans les sociétés qui peuvent avoir une influence positive sur la planète. Il s'agit de stratégies d'engagement actionnarial où le gérant " challenge " la direction de la société et l'influence. Le gérant exige ainsi pour chaque investissement des résultats tangibles.

Propos recueillis par Pierre-Jean Lepagnot