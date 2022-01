Trois questions à Antony Vallée, responsable de l'obligataire chez Alken Asset Management "Nous suivons de près le segment de la consommation discrétionnaire" information fournie par AOF • 06/01/2022 à 15:04



(AOF) - L'année 2021 a été difficile pour le marché de la dette corporate et le consensus s'attend à une année 2022 volatile, entre persistance de la pandémie et normalisation des politiques monétaires des banques centrales. Dans cet environnement, Antony Vallée, responsable de l'obligataire chez Alken Asset Management dévoile ses convictions d'investissement.



Alken Asset Management a été fondée en 2006 par Nicolas Walewski. La société de gestion est composée de trois équipes : actions, obligations et quantitative. L'équipe obligataire gère deux fonds pour un montant total de 150 millions d'euros. Le premier, baptisé Alken Funds Sustainable Income Opportunities, est un fond global de dette corporate. Le second, nommé Alken Fund Global Sustainable Convertible, est spécialisé dans les convertibles.



Le fonds corporate présente une faible sensibilité au risque de taux, de l'ordre de deux à trois ans. Ainsi, nous nous focalisons sur les titres de duration courte, de deux à cinq ans, avec un objectif de rendement moyen annuel de 2%, net de frais.



Nous sélectionnons des obligations de sociétés cotées en Bourse en raison de leur plus grande transparence, ce qui nous permet aussi d'obtenir des informations financières et ESG plus complètes. Nous ciblons plus particulièrement les sociétés qui jouissent de bons fondamentaux où dont les fondamentaux sont sur une pente ascendante. De facto, une partie très importante du portefeuille se trouve composé de titres " Investment Grade ".



Pour ce qui concerne le fonds de convertibles, nous nous intéressons aux titres émis par les compagnies offrant une très bonne qualité de crédit et qui sont sensibles à la variation de l'action. Notre sensibilité moyenne est de l'ordre de 50%.



La Réserve Fédérale avait prévenu le marché de son changement de paradigme. Dès lors, nous nous attendions à l'annonce d'une accélération des réductions des rachats d'actifs et d'une prochaine hausse des taux. Les chiffres récents et notamment les chiffres d'inflation ont motivé cette décision.



Certes, il ne faut pas sous-estimer l'évolution du marché du travail aux États-Unis. Une partie des salariés américains les moins qualifiés (dans la restauration, l'hôtellerie, par exemple) ont profité de la pandémie pour changer de métier, ce qui commence à provoquer de réelles tensions sur le marché du travail avec pour conséquence des hausses des salaires risquant d'entretenir la spirale inflationniste. Mais, une partie de cette inflation, celle liée aux problèmes de la supply chain, est transitoire et devrait disparaitre au cours de l'année prochaine ce qui permettra d'apaiser les débats sur ce front.



Selon moi, la question qui se pose est la suivante : qui va racheter de la dette à la place de la Fed? Tant que nous ne prendrons pas connaissance des premiers éléments de réponse, je m'attends à un regain de volatilité sur les marchés actions.



Pour notre fonds Income, nous ne privilégions pas de secteur en particulier. Nous suivons de près le segment de la consommation discrétionnaire, comme Beyond Meat, qui a vécu une année boursière 2021 très difficile mais dont les perspectives à long terme restent solides. Nous regardons également avec un intérêt tout particulier certains titres du secteur de la technologie aux États-Unis. En effet, de nombreuses obligations ont souffert en raison de la chute des titres en bourse. Cela offre des opportunités de rendement intéressantes à court terme.



Dans notre fonds de convertibles, nous nous intéressons aussi à la technologie. Nous jugeons ce secteur globalement survalorisé même si les sociétés affichent de solides performances à l'image de DocuSign par exemple. Et puis de nombreuses entreprises très attractives, comme Zynga, ont profité d'un marché particulièrement porteur ces deux dernières années pour émettre de la dette offrant ainsi de belles perspectives de performance à moyen terme.



En Europe, des valeurs décotées comme par exemple Just Takeaway sont aussi des opportunités que nous saisissons. Dans cet environnement rendu encore plus volatil par le variant Omicron, le segment des obligations convertibles et sa capacité à amortir la baisse des marchés, va tirer son épingle du jeu.



Propos recueillis par Pierre-Jean Lepagnot