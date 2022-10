Trois questions à Anis Lahlou, Chief Investment Officer, Aperture Investors (Generali Investments)

Nous n'avons fixé aucune règle en termes de pondération de secteurs et de pays. Tout est question d'opportunité. Concrètement, il compte entre 30 et 50 valeurs dont la capitalisation moyenne est d'environ 1,5-2,0 milliards d'euros. Nous apprécions bien sûr les sociétés qui apportent des réponses aux enjeux du monde actuel comme GTT dans le GNL ou Alten dans la digitalisation des PME.

Effectivement, les Small caps innovantes sont largement sous-estimées en Europe. Elles affichent souvent une décote de 20% à 30% par rapport à leurs concurrents aux Etats-Unis. Pourtant, le Vieux Continent foisonne d'innovation. La France, le Royaume-Uni comme l'Allemagne figurent régulièrement en tête des classements mondiaux. La France, par exemple, regorge de pôles d'innovation et d'expertise avec la FrenchTech ou Saclay.

Selon moi, c'est un excellent moment. Quand le pessimisme est au maximum, les opportunités de réaliser de bonnes affaires peuvent être très nombreuses. Notre fonds est spécialisé dans l'innovation en Europe. Si ce vaste secteur, qui regroupe la robotique, le numérique, les énergies renouvelables ou bien la biotechnologie, est plébiscité par les gérants aux Etats-Unis ou en Asie, il n'intéresse guère en Europe. C'est d'autant plus vrai pour les Small caps.

