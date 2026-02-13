 Aller au contenu principal
Trois personnes brûlées sur le site d'Exxonmobil à Beaumont (Texas), selon les médias
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 09:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Changement de source, ajout de détails dans l'ensemble de l'article)

Trois travailleurs contractuels ont subi des brûlures alors qu'ils travaillaient sur des opérations de transport dans les installations d'ExxonMobil XOM.N à Beaumont, au Texas, ont rapporté KDFMet d'autres médias jeudi en fin de journée.

Le rapport de KDFM cite une déclaration d'ExxonMobil, qui indique que les travailleurs contractuels sont soignés et qu'une enquête approfondie a été ouverte.

"On nous a dit que les unités de SAMU s'étaient rendues à l'hôpital CHRISTUS St Elizabeth", indique le rapport de KDFM.

D'autres détails sur la cause de l'incident, la gravité des brûlures et l'état des travailleurs blessés n'étaient pas immédiatement disponibles, selon les médias locaux.

Exxon n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Valeurs associées

EXXON MOBIL
149,930 USD NYSE -3,62%
Gaz naturel
3,22 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
67,64 USD Ice Europ +0,13%
Pétrole WTI
62,93 USD Ice Europ +0,16%
© 2026 Thomson Reuters.

