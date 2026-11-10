Trois ouvriers trouvent la mort dans l'usine indienne de Tata produisant des composants pour iPhone, lors du dernier incident de sécurité

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(Ajout de la déclaration de Nalco Water aux paragraphes 6 et 7)

* Des ouvriers ont inhalé des gaz alors qu'ils inspectaient un réservoir de la station d'épuration

* Apple, Tata et les autorités du Tamil Nadu mèneront une enquête sur ces décès

* La production n'a pas été affectée, l'usine étant fermée pour les fêtes

* Le site de Tata à Hosur a également été confronté à des problèmes d'incendie, de pollution et à une fuite de données

par Aditya Kalra, Praveen Paramasivam et Munsif Vengattil

Trois travailleurs intérimaires sont décédés dans une usine de Tata Electronics qui fabrique des composants pour les iPhone d'Apple AAPL.O , dans l'État du Tamil Nadu, au sud de l'Inde. Il s'agit du dernier incident en date survenu au sein de la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise américaine dans sa base de production la plus importante après la Chine.

Ces décès, survenus tard lundi, feront l'objet d'une enquête menée conjointement par Apple, Tata et les autorités de l'État, ont indiqué des responsables de l'État et deux autres sources directement informées de l'affaire.

Près d’un quart des iPhones vendus dans le monde proviennent désormais d’Inde, depuis qu’Apple a étendu sa base de production au-delà de la Chine.

La division électronique du groupe Tata, dont les activités s’étendent du sel à l’aéronautique, représente environ 40 % de l’assemblage des iPhone en Inde, Foxconn se chargeant du reste. Les activités de fabrication d’iPhone de Tata ont également été affectées par une attaque par rançongiciel qui a entraîné la fuite de documents liés à l’iPhone 18 Pro d’Apple, alors non commercialisé, ainsi que par des inquiétudes concernant la pollution de l’eau ces derniers mois.

Les trois travailleurs contractuels ont trouvé la mort lors de travaux d’entretien sur une station d’épuration exploitée par Nalco Water sur le site de Tata, situé à Hosur, dans le Tamil Nadu, a déclaré Dinesh Kumar, un responsable du district, ajoutant que les décès sont survenus lorsque les travailleurs ont inhalé des gaz alors qu’ils inspectaient un réservoir externe de nanofiltration.

Nalco Water, qui fait partie du groupe américain Ecolab

ECL.N , a déclaré dans un communiqué que les trois ouvriers étaient employés par l’un de ses sous-traitants et que l’incident s’était produit dans une installation qu’elle exploite. L’entreprise a indiqué qu’elle collaborait avec les autorités locales dans le cadre de l’enquête.

“Nous prenons cet incident très au sérieux”, a déclaré Nalco Water.

Une équipe d’Apple se rend actuellement sur le site pour apporter son aide dans le cadre de l’enquête en cours, a indiqué l’une des sources.

Tata Electronics et Apple n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

UNE RÉGION INDUSTRIELLE MAJEURE

Le Tamil Nadu est un pôle industriel majeur, qui abrite les usines de géants mondiaux tels que Foxconn, Hyundai, VinFast et BMW.

Son ministre de l'Industrie a déclaré dans un message publié sur X que les décès des ouvriers feraient l'objet d'une “enquête approfondie et que des mesures appropriées seraient prises en fonction des conclusions”.

La production n’a pas été affectée, l’usine étant fermée cette semaine à l’occasion de la fête hindoue de Deepavali, ont précisé les deux sources industrielles, ajoutant que Tata et Apple mèneraient toutes deux une enquête sur l’incident.

La production sur le site de Tata à Hosur avait également été interrompue par un incendie survenu en 2024 , dans l’usine de composants.