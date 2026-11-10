Trois ouvriers trouvent la mort dans l'usine indienne de Tata produisant des composants pour iPhone, lors d'un nouvel accident lié à la sécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Des ouvriers ont inhalé des gaz alors qu'ils inspectaient un réservoir de la station d'épuration

* Apple, Tata et les autorités du Tamil Nadu mèneront une enquête sur ces décès

* La production n’a pas été affectée, l’usine étant fermée pour les fêtes

* Le site de Tata à Hosur a également été confronté à un incendie, à des problèmes de pollution et à une fuite de données

(Ajout de paragraphes de contexte général aux paragraphes 2-3 et 7-9)

par Aditya Kalra, Praveen Paramasivam et Munsif Vengattil

Trois travailleurs intérimaires sont décédés dans une usine de Tata Electronics qui fabrique des composants pour les iPhone d’Apple AAPL.O , dans l’État du Tamil Nadu, au sud de l’Inde. Il s’agit du dernier incident en date survenu au sein de la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise américaine dans sa base de production la plus importante après la Chine.

Ces décès, survenus tard dans la soirée de lundi, feront l’objet d’une enquête menée conjointement par Apple, Tata et les autorités de l’État, ont indiqué des responsables de l’État et deux sources du secteur disposant d’informations de première main.

La division électronique du groupe Tata, dont les activités vont du sel à l’aéronautique, représente environ 40 % de l’assemblage des iPhone, Foxconn assurant le reste en Inde. Ces derniers mois, Tata a dû faire face à de nombreux défis, ses activités de fabrication d’iPhone ayant été touchées par une attaque par rançongiciel et des inquiétudes liées à la pollution de l’eau.

Au fil des ans, alors qu’Apple étendait sa production au-delà de la Chine, l’Inde s’est imposée comme une plaque tournante majeure qui représente désormais environ 25 % de la production mondiale d’iPhones.

Les trois travailleurs sous contrat ont trouvé la mort lors de travaux d’entretien sur une station d’épuration des effluents au sein de l’usine située à Hosur, dans le Tamil Nadu, a déclaré Dinesh Kumar, un responsable du district.

La station de traitement des effluents était exploitée par Nalco Water, qui fait partie du groupe Ecolab ECL.N , dont le siège est aux États-Unis , a -t-il précisé, ajoutant que les décès étaient survenus lorsque les ouvriers avaient inhalé des gaz alors qu’ils inspectaient un réservoir externe de nanofiltration.

Tata Electronics, Apple et Nalco Water n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

UNE RÉGION INDUSTRIELLE CLÉ

Le Tamil Nadu est un pôle industriel majeur en Inde, abritant les usines de nombreux géants mondiaux tels que Foxconn, Hyundai, VinFast et BMW.

Son ministre de l’Industrie, Virudhai Magal Keerthana, a déclaré dans un message publié sur X que les décès des ouvriers feraient l’objet d’une "enquête approfondie et que des mesures appropriées seraient prises en fonction des conclusions".

La production n’a pas été affectée, l’usine étant fermée cette semaine à l’occasion de la fête hindoue de Diwali , ont indiqué les deux sources industrielles, ajoutant que Tata et Apple mèneraient toutes deux une enquête sur l’incident.

Le site de Tata à Hosur a connu des revers à répétition: un incendie avait interrompu la production de l’usine de composants en 2024, et les autorités de l’État avaient menacé de fermer le site cette année en raison d’une contamination présumée des eaux souterraines, avant de laisser tomber l’affaire.

Par ailleurs, une attaque par rançongiciel dans une usine d’iPhone voisine, située dans le même complexe, a entraîné la fuite de documents liés à l’iPhone 18 Pro d’Apple, qui n’était alors pas encore commercialisé, a rapporté Reuters.