Trois ouvriers trouvent la mort dans l'usine de composants pour iPhone de Tata Electronics, rapporte le New Indian Express

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Trois travailleurs intérimaires ont trouvé la mort lundi lors d'un accident survenu dans une usine de Tata Electronics, dans le sud de l'Inde, qui fabrique des composants pour l'iPhone d'Apple AAPL.O , a rapporté mardi le New Indian Express.

Tata Electronics n'a pas répondu à la demande de commentaires de Reuters.