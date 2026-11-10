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Trois ouvriers seraient morts par asphyxie dans une usine indienne de composants pour iPhone, selon une source
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 04:53

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification de la source au paragraphe 1, ajout de précisions)

Trois travailleurs contractuels sont morts par asphyxie dans une usine de Tata Electronics, dans le sud de l'Inde , qui fabrique des composants pour les iPhone d' AAPL.O , a déclaré mardi une source.

Les trois hommes ont trouvé la mort alors qu'ils effectuaient des travaux d'entretien sur un réservoir d'eau dans l'usine située à Hosur, dans l'État du Tamil Nadu, a précisé cette source, qui disposait d'informations de première main sur l'affaire. Le journal *The New Indian Express* a rapporté que ces décès avaient eu lieu lundi.

Tata Electronics n’a pas répondu à une demande de commentaires de Reuters.

«La sécurité et la dignité de chaque travailleur doivent rester une priorité absolue. Cet incident tragique fera l’objet d’une enquête approfondie, et des mesures appropriées seront prises en fonction des conclusions », a déclaré Virudhai Magal Keerthana, ministre de l’Industrie du Tamil Nadu, dans un message publié sur X.

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