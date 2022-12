Trois nouveaux fonds de Private Equity disponibles chez Linxea

(AOF) - Avec trois nouveaux fonds référencés, l’offre d’investissement dans le “non-côté” de Linxea s’enrichie significativement en portant à neuf le nombre de fonds de Private Equity disponibles au sein de ses contrats d’assurance vie et de PER. Démocratisés avec la loi PACTE de 2019, ces fonds permettent aux particuliers d’investir sur le non coté.

Ces actifs attirent de plus en plus l'intérêt des épargnants car ils permettent de diversifier son patrimoine en soutenant l'économie réelle à travers des PME / ETI françaises ou étrangères tout en s'exposant à une classe d'actifs qui a très bien performé durant les dernières années (les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs).

Selon Antoine Delon, Président de Linxea : “Longtemps réservé à une clientèle fortunée, Linxea participe activement à la démocratisation de cette classe d'actifs : tous les contrats d'assurance-vie et PER Linxea offrent maintenant la possibilité d'investir en Private Equity en moyenne à partir de 1 000 euros et un maximum de 500 000 euros par fonds. Nous sommes fiers de distribuer aujourd'hui l'une des meilleures offres en private equity en ligne à destination des particuliers. ”