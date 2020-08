Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trois milliards d'euros pour les PME dans le nouveau plan de relance-Le Maire Reuters • 13/08/2020 à 01:19









PARIS, 13 août (Reuters) - Le nouveau plan de relance de l'économie française comprendra "trois milliards d'euros sur le soutien au financement des entreprises, pour leur permettre de se développer", annonce le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, dans une interview au journal Sud Ouest. "Beaucoup de PME étaient en bonne santé financière avant la crise et auront les ressources pour rembourser leurs prêts. Mais pour certaines, l'endettement est un sujet majeur que nous voulons prendre à bras-le-corps", explique le ministre. L'état prévoit ainsi de mettre en place des instruments tels que des obligations convertibles ou des prêts participatifs afin d'apporter des fonds propres aux entreprises qui en auraient besoin. Ce plan de relance de 100 milliards d'euros, qui sera présenté le 25 août, a pour objectif de "retrouver d'ici à deux ans le niveau d'activité économique que nous avions avant la pandémie", ajoute Bruno Le Maire. (Camille Raynaud)

