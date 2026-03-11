 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trois autres navires touchés par des projectiles dans le détroit d'Ormuz, montrant que les navires marchands restent dans la ligne de mire
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 12:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un vraquier battant pavillon thaïlandais endommagé au large d'Oman

* La plupart des membres de l'équipage ont été évacués, trois sont portés disparus

* Un porte-conteneurs battant pavillon japonais et un vraquier grec subissent des dommages mineurs

(Mises à jour tout au long de l'article avec le contexte, les déclarations des compagnies et les détails)

Trois navires ont été touchés par des projectiles inconnus dans le détroit d'Ormuz, ont indiqué mercredi des entreprises spécialisées dans la sécurité maritime et les risques, ce qui porte à au moins 14 le nombre de navires touchés dans la région depuis le début du conflit avec l'Iran .

La navigation le long de l'étroit détroit est pratiquement à l'arrêt depuis que les États-Unis et Israël ont commencé à frapper l'Iran le 28 février, empêchant les exportations d'environ un cinquième de l'approvisionnement mondial en pétrole et faisant grimper les prix mondiaux du pétrole à des sommets inégalés depuis 2022.

Les Gardiens de la révolution iraniens ont prévenu que tout navire passant par le détroit serait pris pour cible. Le président américain Donald Trump a menacé d'intensifier les attaques des États-Unis contre l'Iran s'il continue d'obstruer le détroit.

Le vraquier sec Mayuree Naree, battant pavillon thaïlandais, a été touché par "deux projectiles d'origine inconnue" alors qu'il traversait le détroit mercredi, provoquant un incendie et endommageant la salle des machines, a déclaré dans un communiqué l'opérateur du navire, Precious Shipping PSL.BK , coté en bourse en Thaïlande.

"Trois membres d'équipage sont portés disparus et seraient coincés dans la salle des machines", a déclaré Precious Shipping.

"La compagnie travaille avec les autorités compétentes pour secourir ces trois membres d'équipage disparus", a-t-elle ajouté, précisant que les 20 autres membres d'équipage avaient été évacués en toute sécurité et se trouvaient à terre à Oman.

Des images fournies par la marine thaïlandaise montrent de la fumée s'échappant de l'arrière du navire.

Depuis le début de la guerre contre l'Iran, la marine américaine a refusé les demandes quasi quotidiennes de l'industrie du transport maritime pour des escortes militaires à travers le détroit d'Ormuz, affirmant que le risque d'attaques est trop élevé pour l'instant, ont déclaré à Reuters des sources familières avec la question . Trump a déclaré que les États-Unis étaient prêts à fournir des escortes navales chaque fois que nécessaire .

DEUX AUTRES NAVIRES SUBISSENT DES DOMMAGES MINEURS

Plus tôt dans la journée de mercredi, le porte-conteneurs ONE Majesty, battant pavillon japonais, a été légèrement endommagé par un projectile inconnu à 25 milles nautiques (46 km) au nord-ouest de Ras Al Khaimah, aux Émirats arabes unis, ont indiqué deux sociétés de sécurité maritime.

Son propriétaire japonais Mitsui O.S.K. Lines 9104.T et un porte-parole d'Ocean Network Express (ONE), son affréteur, ont déclaré que le navire avait été touché alors qu'il était à l'ancre dans le Golfe et que l'inspection de la coque avait révélé des dommages mineurs au-dessus de la ligne de flottaison.

Tous les membres de l'équipage sont sains et saufs, ont-ils déclaré, ajoutant que le navire reste pleinement opérationnel et en état de naviguer. L'armateur a déclaré que la cause de l'incident n'était pas claire et faisait l'objet d'une enquête.

Un troisième navire, un vraquier, a également été touché par un projectile inconnu à environ 80 km au nord-ouest de Dubaï, ont indiqué des sociétés de sécurité maritime.

Le projectile a endommagé la coque du Star Gwyneth, battant pavillon des Îles Marshall, a indiqué la société de gestion des risques maritimes Vanguard, ajoutant que l'équipage du navire était sain et sauf. L'armateur Star Bulk Carriers a déclaré que le navire avait été touché dans la zone de la cale alors qu'il était ancré. L'équipage n'a pas été blessé et le navire n'a pas été couché.

Guerre en Iran

Valeurs associées

MITSUI O.S.K.LIN
37,3350 USD OTCBB 0,00%
STAR BULK CARRIE
20,300 EUR Tradegate +0,59%
STAR BULK CARRIE
23,8100 USD NASDAQ +0,63%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 11.03.2026 13:50 

    (Actualisé avec Campbell's, Eli Lilly, précisions sur JP Morgan, cours en avant-Bourse et contrats à terme) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,30% le Dow ... Lire la suite

  • 11, 2026. ( AFP / INA FASSBENDER )
    En plein essor, Rheinmetall prêt à tirer parti de l'instabilité mondiale
    information fournie par AFP 11.03.2026 13:49 

    Le premier groupe allemand de défense Rheinmetall a connu une forte croissance en 2025 et prévoit d'accélérer cette année, tirant parti du réarmement européen et des troubles sécuritaires mondiaux, notamment des "opportunités" qui découlent de la guerre au Moyen-Orient. ... Lire la suite

  • La fumée d'une frappe israélienne sur une zone de la banlieue sud de Beyrouth, le 10 mars 2026 au Liban ( AFP / Ibrahim AMRO )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 11.03.2026 13:47 

    Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, entrée mercredi dans son 12e jour: - Une femme tuée dans une frappe en Irak Une femme a été tuée en Irak par un éclat de roquette, après une frappe sur un dépôt d'armes appartenant à un groupe pro-iranien, ... Lire la suite

  • Une alerte émise par le ministère de l'Intérieur des Emirats arabes unis avant une frappe de missile (interceptée), le 5 mars 2026 à Dubaï ( AFP / FADEL SENNA )
    Leur métier? Évacuer les personnels des entreprises dans les zones en guerre
    information fournie par AFP 11.03.2026 13:34 

    Elles ont pour activité d'assurer la sécurité, voire l'évacuation, des personnels d'entreprises dans des pays dits "à risques" ou plongés soudainement dans la guerre. Depuis dix jours, ces sociétés déploient leur savoir-faire au Moyen-Orient. Avec des solutions ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank