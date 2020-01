Trois ans après, l'Irlande du Nord va retrouver un gouvernement autonome

(Actualisé avec Sinn Féin) BELFAST, 10 janvier (Reuters) - Le Parti unioniste démocratique (DUP) et les nationalistes du Sinn Féin ont accepté vendredi le projet d'accord mis au point par Londres et Dublin pour restaurer un gouvernement autonome de partage du pouvoir en Irlande du Nord. Ce gouvernement de "dévolution", prévu par les accords de paix du Vendredi-Saint du printemps 1998, était suspendu depuis le retrait du Sinn Féin en janvier 2017, les deux formations se renvoyant depuis la responsabilité du blocage. Le DUP et le Sinn Féin avaient jusqu'à lundi pour se mettre d'accord, sous peine d'un retour anticipé aux urnes. "Nous avons désormais une base pour un partage du pouvoir", a déclaré la présidente du Sinn Féin, Mary Lou McDonald, qui n'a pas fait mystère que le compromis proposé par Londres et Dublin n'effaçait pas toutes les difficultés. Son homologue à la tête du DUP, Arlene Foster, avait déclaré dès jeudi soir que les bases permettant le rétablissement d'un gouvernement de dévolution étaient réunies. "Ce n'est pas un accord parfait et il contient des éléments qui, nous le reconnaissons, constituent le résultat de compromis", a-t-elle ajouté dans un communiqué. Le projet offre un nouveau cadre culturel pour "protéger et promouvoir" la langue irlandaise - un point réclamé par le Sinn Féin. Il restreint également la possibilité pour l'un ou l'autre des partis représentés au sein du gouvernement autonome de recourir au veto. (Ian Graham version française Jean Terzian et Henri-Pierre André)