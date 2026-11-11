Trois à la suite pour Paris, le reste de l'Europe dans le vert également

Les bourses européennes ont passé l'intégralité de la journée en territoire positif, portées par un regain d'intérêt autour de l'IA et le CAC 40 a même enchaîné une troisième progression consécutive. A New York, les indices américains évoluent en ordre dispersé avec un Dow Jones en léger repli et un Nasdaq 100 en belle hausse, soutenu lui aussi par les valeurs technologiques.

Le CAC 40 a ainsi réussi à enchaîner une troisième hausse consécutive grâce à un gain de 0,66%, à 8 332,87 points dans un volume d'affaires relativement faible en raison d'un jour férié dans l'Hexagone pour commémorer l'armistice du 11 novembre 1918. De son côté, le DAX 40 à Francfort s'est adjugé 1,12% et le FTSE 100 à Londres a gagné 0,66%.

La tendance a profité d'un regain d'appétit des investisseurs pour les valeurs IA grâce à la bonne publication de CoreWeave hier soir. Le spécialiste américain du cloud dédié à l'intelligence artificielle a réalisé 3,66 milliards de dollars de chiffre d'affaires au troisième trimestre, en hausse de 168% sur un an et de 42% sur trois mois, contre 3,54 milliards de dollars attendus par le consensus.

La prochaine introduction en bourse d'Anthropic a également profité au secteur de l'IA. Le géant devrait faire ses premiers pas sur les marchés actions autour de la mi-novembre et sa valorisation est attendue à au moins 1 200 milliards de dollars.

Ce retour de l'engouement pour les valeurs IA a, pour l'instant, relégué au second plan la perspective d'un durcissement de la politique monétaire américaine dès sa prochaine réunion en décembre. Les données sur l'inflation outre-Atlantique dévoilées hier ont montré une accélération supérieure aux prévisions de la hausse des prix.

Au niveau des statistiques, aucun indicateur d'envergure n'était programmé aujourd'hui, mais dès demain, les investisseurs surveilleront aux Etats-Unis, les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage (14h30), ainsi que les ventes de logements existants (16h).

En attendant, sur le marché des devises, l'euro recule nettement face au billet vert (-0,66%) et, au moment de la clôture européenne, se négociait contre 1,1095 dollar, au plus bas depuis la mi-mai 2025. Ce mouvement de renforcement du dollar est dû à la perspective d'une hausse des taux de la Fed.

Du côté des matières premières, les prix du pétrole ont repris leur ascension après plusieurs jours d'accalmie. A New York, à 17h30 le WTI avançait de 2,17%, à 88,03 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord gagnait 1,93%, à 93,77 dollars.

Dans l'actualité des valeurs

Au sein du CAC 40, les valeurs liées à l'IA ont été particulièrement recherchées à l'image de STMicroelectronics qui a gagné 5,16%, ou encore Schneider Electric 3,04%.

A l'inverse, dans le rouge, EssilorLuxottica a signé l'une des plus fortes baisses de l'indice parisien avec un repli de 2,69%.

Au sein du SBF 120, Soitec s'est adjugé 11,93%, profitant de son statut de valeur IA. De son côté, Eramet a progressé de 7,43%. Selon Bloomberg, un magnat indonésien serait intéressé pour le rachat de PT Weda Bay, la mine de nickel indonésienne du groupe français actuellement mise en vente.

GTT a progressé de 1,08%, grâce au relèvement de recommandation de Morgan Stanley qui est passé de sous-pondérer à pondération en ligne, avec un objectif de cours maintenu à 184 euros.

Ailleurs en Europe, Siemens Energy a bondi de 10,89%. La société spécialisée dans le développement de solutions, de produits et de services couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur des technologies et services énergétiques a bouclé un exercice 2026 record.

En revanche, le secteur de la défense a été pénalisé par un mouvement de repli généralisé dans le sillage de la publication de CSG. Son titre a chuté de 21,58% après la publication de résultats décevants, pénalisés par des décalages de livraisons et une dégradation de sa rentabilité. Le groupe de défense tchèque a surtout revu à la baisse son objectif de marge opérationnelle pour l'ensemble de l'année. Renk et Rheinmetall ont respectivement trébuché de 4,31 et 6,58%.