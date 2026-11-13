Triple actualité pour Bavarian Nordic

(Zonebourse.com) - Le laboratoire danois a publié de solides résultats trimestriels, portés par la dynamique de sa division Santé du voyage. Le groupe a également annoncé le départ prochain de son directeur financier et le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions.

Au troisième trimestre 2026, le chiffre d'affaires de Bavarian Nordic a atteint 1,805 milliard de couronnes danoises, en légère hausse par rapport aux 1,795 milliard de couronnes danoises enregistré un an plus tôt. Sur les neuf premiers mois de l'année, les revenus progressent de 2% à 4,897 milliards de couronnes danoises.

Cette bonne performance est due au fort dynamisme de la division Santé du voyage dont les ventes ont bondi de 22% au troisième trimestre ou de 24% sur les neuf premiers mois de l'année. En parallèle, l'Ebitda trimestriel est ressorti à 621 millions de couronnes danoises, soit une marge de 34,4%, contre 29% un an plus tôt hors revenus exceptionnels. Sur neuf mois, l'Ebitda a atteint 1,711 milliard de couronnes danoises, soit une marge de 34,9%, bien au-dessus de l'ambition annuelle comprise entre 25 et 30%.

Bavarian Nordic a profité de cette publication pour confirmer ses prévisions annuelles relevées le 8 octobre dernier : un chiffre d'affaires d'environ 6,1 milliards de couronnes danoises et une marge d'Ebitda avoisinant les 32%.

Départ à la direction financière et rachats d'actions

En parallèle, le groupe a annoncé la démission d'Henrik Juuel, son directeur financier, en poste depuis 2018. Il restera en fonction jusqu'à la fin du mois d'avril 2027 afin d'assurer la transition avec son successeur, dont le processus de recrutement est lancé, et d'épauler la nouvelle PDG Tarja Stenvall, entrée en fonction le 15 octobre dernier.

Enfin, la société a lancé la deuxième tranche de son programme de rachat d'actions de 750 millions de couronnes danoises. L'opération porte sur un montant maximal de 250 millions de couronnes danoises, dans la limite de 2 millions d'actions. Le programme s'achèvera au plus tard le 15 janvier 2027, en vue d'une annulation ultérieure des titres acquis.

L'avis de Jefferies

Pour la banque d'investissement américaine, le chiffre d'affaires et le bénéfice annoncé sont supérieurs aux attentes. Les revenus sont même 7% au-delà des prévisions.

Jefferies relève que la baisse de la marge brute a été compensée par des charges opérationnelles moins élevées, permettant à l'Ebitda de dépasser de 6% le consensus.

Au niveau des prévisions qui ont été maintenues, les analystes les jugent un peu prudentes. Ils précisent que le départ du directeur financier pourrait décevoir les investisseurs.

La recommandation de Jefferies sur le titre reste à acheter, avec une cible de cours de 280 couronnes danoises, soit un potentiel de hausse de 17%.

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