Tripadvisor signe un troisième trimestre solide

(AOF) - Tripadvisor a affiché un bénéfice net de 25 millions de dollars, soit 17 cents par action, pour le troisième trimestre clos le 30 septembre, contre 1 million de dollars, soit 1 cent par action, un an plus tôt. Le bénéfice ajusté de la société de voyages en ligne est de 28 cents par action, inférieur aux estimations des analystes qui étaient de 39 cents.

Le chiffre d'affaires est passé de 303 millions de dollars à 459 millions de dollars. Les analystes interrogés par FactSet attendaient 444,3 millions de dollars. La société a déclaré que les fluctuations des devises étrangères ont eu un impact négatif de 34 millions de dollars sur les revenus du trimestre.

"Une combinaison de facteurs positifs a conduit à une forte performance au troisième trimestre 2022, qui a dépassé nos attentes", a déclaré le directeur général Matt Goldberg.

Et de poursuivre : "Le groupe de marques et d'offres Tripadvisor continue de fournir une source de confiance de voyages et d'expériences, offrant de la valeur aux consommateurs avides de se connecter au monde alors que la reprise des voyages se poursuit. Tous nos segments ont enregistré un nouveau trimestre d'amélioration séquentielle des revenus".

Sortie de crise pour la croisière

La reprise est tangible en Europe. MSC Croisières, la première compagnie européenne, a repris l'exploitation de la totalité de sa flotte en juin, soit 19 paquebots- dont 14 en Méditerranée. De même, le groupe Costa, filiale du géant américain de la croisière Carnival, devrait exploiter l'intégralité de ses paquebots (au nombre de 24) d'ici la fin de l'année. En revanche la Chine, reste à l'écart du mouvement général, du fait de sa politique sanitaire extrêmement restrictive. L'association internationale des compagnies de croisières (CLIA) prévoit que le secteur devrait retrouver son trafic record de 2019, soit un total de 32 millions de croisiéristes, d'ici la fin de 2023.