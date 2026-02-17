Tripadvisor s'engage avec Starboard, l'activiste cherchant à obtenir le contrôle du conseil d'administration et la vente de l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tripadvisor TRIP.O a déclaré mardi que son conseil d'administration et sa direction ont eu de multiples discussions avec l'investisseur activiste Starboard Value, qui détient environ 9% de la société et l'a accusé de ne pas tenir la direction pour responsable de la "destruction de valeur".

Dans une lettre au ton acerbe, Starboard a déclaré mardi que les actions de la société de voyages en ligne ont chuté de près de 50 % depuis que le directeur général Matt Goldberg a pris ses fonctions en 2022 et qu'elles ont récemment atteint leur niveau le plus bas jamais enregistré.

"Au cours de la prochaine fenêtre de la société permettant aux actionnaires de soumettre des nominations d'administrateurs en vue de l'assemblée annuelle des actionnaires de 2026, nous avons l'intention de proposer une liste d'administrateurs hautement qualifiés représentant une majorité du conseil d'administration", a déclaré Starboard.

Le fonds spéculatif a exhorté Tripadvisor à explorer officiellement une vente de l'ensemble de l'entreprise et a critiqué le rythme des efforts visant à examiner les alternatives stratégiques pour son unité de réservation de restaurants, TheFork.

Starboard a également reproché à l'entreprise d'agir trop lentement pour s'adapter à l'IA générative, avertissant que les changements rapides dans la recherche de voyages en ligne pourraient rendre Tripadvisor vulnérable.

En réponse, Tripadvisor a déclaré que son conseil d'administration et sa direction restaient déterminés à agir dans le meilleur intérêt des actionnaires et qu'ils continueraient à poursuivre des initiatives visant à assurer une croissance durable à long terme.

"La direction et le conseil d'administration se concentrent sur la poursuite de toutes les voies permettant de générer de la valeur pour les actionnaires", a déclaré l'entreprise.

Starboard n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters sur la déclaration de Tripadvisor.