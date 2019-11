Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TripAdvisor : en baisse, un analyste pessimiste Cercle Finance • 12/11/2019 à 16:04









(CercleFinance.com) - Le titre TripAdvisor recule ce mardi de -1% à New York, alors que l'analyste Jefferies confirme sa recommandation 'sous-performance' sur celui-ci, tout en revoyant à la baisse son objectif de cours, qui passe à 28 dollars. 'Les vents contraires sur le référencement affectent non seulement le troisième trimestre, mais ils devraient persister jusqu'en 2020 et probablement au-delà', regrette le broker. Selon Jefferies, le groupe ne parvient pas à faire face 'à la concurrence de Google', et la visibilité 'a considérablement diminué'.

Valeurs associées TRIPADVISOR NASDAQ -1.35%