Tripadvisor annonce le départ de son directeur général et de son directeur financier ; les résultats du troisième trimestre sont inférieurs aux prévisions et le cours de l'action chute

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** Les actions de Tripadvisor ( TRIP.O ), société spécialisée dans la réservation de voyages en ligne, ont chuté de 19% à 8,27 dollars avant l'ouverture du marché

** Le directeur général Matt Goldberg va démissionner et quitter le conseil d'administration; il restera en fonction jusqu'en février afin d'assurer une transition en douceur à la tête de l'entreprise

** Le directeur financier, Michael Noonan, va démissionner pour saisir une autre opportunité; il restera en poste jusqu'en décembre

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre recule de 11% à 436,4 millions de dollars, en deçà des estimations de 458,4 millions de dollars, selon les données de LSEG

** Le BPA ajusté du troisième trimestre, à 0,37 dollar, est inférieur aux estimations de 0,44 dollar

** La perte nette du troisième trimestre s'élève à 316,9 millions de dollars, en raison d'une dépréciation hors trésorerie du goodwill dans le segment « Hôtels et autres »

** L’EBITDA ajusté du troisième trimestre recule de 34% à 71,1 millions de dollars

** Le chiffre d'affaires du segment « Expériences » recule de 3%, bien que les réservations aient augmenté d'environ 2%; celui du segment « Hôtels et autres » chute de 23%

** La société finalise la cession de TheFork à American Express pour un montant net en trésorerie d’environ 741 millions de dollars

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse de 30% depuis le début de l’année