 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Tripadvisor annonce le départ de son directeur général et de son directeur financier ; les résultats du troisième trimestre sont inférieurs aux prévisions et le cours de l'action chute
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 13:38

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** Les actions de Tripadvisor ( TRIP.O ), société spécialisée dans la réservation de voyages en ligne, ont chuté de 19% à 8,27 dollars avant l'ouverture du marché

** Le directeur général Matt Goldberg va démissionner et quitter le conseil d'administration; il restera en fonction jusqu'en février afin d'assurer une transition en douceur à la tête de l'entreprise

** Le directeur financier, Michael Noonan, va démissionner pour saisir une autre opportunité; il restera en poste jusqu'en décembre

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre recule de 11% à 436,4 millions de dollars, en deçà des estimations de 458,4 millions de dollars, selon les données de LSEG

** Le BPA ajusté du troisième trimestre, à 0,37 dollar, est inférieur aux estimations de 0,44 dollar

** La perte nette du troisième trimestre s'élève à 316,9 millions de dollars, en raison d'une dépréciation hors trésorerie du goodwill dans le segment « Hôtels et autres »

** L’EBITDA ajusté du troisième trimestre recule de 34% à 71,1 millions de dollars

** Le chiffre d'affaires du segment « Expériences » recule de 3%, bien que les réservations aient augmenté d'environ 2%; celui du segment « Hôtels et autres » chute de 23%

** La société finalise la cession de TheFork à American Express pour un montant net en trésorerie d’environ 741 millions de dollars

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse de 30% depuis le début de l’année

Valeurs associées

TRIPADVISOR
10,2000 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0461 +15,83%
CAC 40
8 272,37 +1,16%
Pétrole Brent
96,79 +2,29%
2CRSI
17,19 -3,81%
SOITEC
98,78 -10,24%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank