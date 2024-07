Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Trilogiq: C.A. et marges en croissance sur l'exercice écoulé information fournie par Cercle Finance • 02/07/2024 à 12:26









(CercleFinance.com) - Trilogiq grimpe de plus de 14% ce mardi à la Bourse de Paris après avoir fait état d'un exercice 2023/2024 marqué à la fois par une activité en croissance et un redressement significatif de ses marges.



Le fabricant de postes de travail et de chariots pour la logistique et l'industrie indique que son chiffre d'affaires a progressé de 8% sur l'exercice clos fin mars dernier, à 24,1 millions d'euros.



Son activité a été portée par l'Amérique du Nord (+19%), puis par l'Europe (+4%), sachant que les plus fortes hausses ont été à mettre au crédit de la Slovaquie, du Benelux et du Mexique.



Le groupe - dont l'activité hors de France représente aujourd'hui 83% du chiffre d'affaires - ajoute que sa marge brute a progressé de plus de trois points sur l'exercice, passant de 57,9% à 61,3% d'une année sur l'autre.



Le résultat d'exploitation ressort quant à lui positif de 867.000 euros, à comparer à une perte d'exploitation de 426.000 euros fin mars 2023.



S'il évoque un contexte économique et politique 'mouvant', Trilogiq assure qu'il entend poursuivre la croissance de ses ventes et le redressement amorcé de ses marges au cours du nouvel exercice 2024-2025.





