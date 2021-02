Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trigano : victime d'une cyberattaque à la rançon Cercle Finance • 12/02/2021 à 10:15









(CercleFinance.com) - Trigano a été victime cette semaine d'une cyberattaque lancée par des individus ayant réclamé le paiement d'une rançon, une opération qui, selon le fabricant de camping-cars, n'a pas abouti à la subtilisation de données à caractère personnel. L'attaque, qui a bloqué une partie des serveurs de l'entreprise, a néanmoins contraint plusieurs de ses brandes d'activité en France, en Italie, en Espagne et en Allemagne à ralentir, voire à arrêter, leur production. Trigano indique avoir mandaté une équipe d'experts afin d'évaluer et de traiter les conséquences de l'attaque, qui ne semble pas avoir atteint les données des logiciels de planification des ressources d'entreprise (ERP). La production des filiales touchées par l'incident devrait reprendre progressivement dans le courant de la semaine prochaine grâce à la mise en place d'applications de back-up permettant de travailler de manière sécurisée, en parallèle des investigations nécessaires à la restauration complète des systèmes. Trigano précise que les pertes d'exploitation consécutives à cette attaque sont couvertes par la police d'assurance des risques de cybercriminalité à laquelle il a souscrit. L'action Trigano était en baisse de 1,3% vendredi matin à la Bourse de Paris.

Valeurs associées TRIGANO Euronext Paris -1.51%