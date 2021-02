TRIGANO, victime d'une cyberattaque

AOF - EN SAVOIR PLUS

Accompagnée des équipes de Trigano, elle travaille activement à la mise en place de systèmes et d'applications de back-up qui permettront de travailler d'abord en mode dégradé et de manière sécurisée, tout en poursuivant les investigations nécessaires à la restauration complète des systèmes.

(AOF) - Trigano a été victime le 9 février dernier d'une cyberattaque de type rançongiciel qui a bloqué une partie des serveurs de l'entreprise. Plusieurs business units, notamment en France, Italie, Espagne et Allemagne ont dû ralentir, voire arrêter leur activité de production. Une équipe d'experts a été mobilisée pour évaluer puis traiter les conséquences de cette attaque qui ne semble pas avoir atteint les données des ERP (Enterprise Resource Planning, progiciels de gestion intégrés).

