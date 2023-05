Trigano toujours bien orienté, galvanisé par des perspectives favorables

(AOF) - Plus forte hausse de l'indice SBF120 hier avec un bond de 13,32%, Trigano progresse encore ce jour de 2,14% à 133,80 euros, grâce à ses perspectives favorables sur la seconde partie de l'exercice. A l'occasion de la publication de ses comptes semestriels mercredi soir, le spécialiste des camping-cars a annoncé prévoir « une bonne progression de ses ventes et de sa rentabilité » au second semestre. Le groupe justifie cet optimisme par un " niveau élevé de ses carnets de commandes " et par la " nette amélioration des réceptions de châssis pour camping-cars constatée depuis plusieurs semaines ".

Kepler Cheuvreux souligne que les résultats de la première partie de l'exercice également sont solides et supérieurs de 5% à ses estimations grâce à une hausse des prix compensant l'inflation.

" Nous continuons à considérer que la valorisation est trop faible compte tenu de la solidité du bilan (138 millions d'euros de liquidités nettes malgré le creux saisonnier) et de la dynamique favorable de l'offre et de la demande, même en tenant compte du risque à moyen terme d'un environnement plus défavorable. L'acquisition prochaine et probablement relutive des activités de Bénéteau dans le domaine des maisons mobiles est un bonus appréciable " commente pour sa Berenberg.

Au premier semestre, clos fin février, de l'exercice 2022/2023, Trigano a généré un résultat opérationnel courant de 173,5 millions d'euros soit 10,8% du chiffre d'affaires, contre respectivement 179,3 millions, soit 12% des revenus, un an auparavant.

" L'activité des sociétés de distribution de véhicules de loisirs acquises en 2022 étant marquée par une forte saisonnalité, leur contribution aux résultats du semestre est marginale avec un effet dilutif sur les taux de rentabilité " a précisé la société.

Le chiffre d'affaires a progressé à 1,60 milliard d'euros contre 1,49 milliard il y a un an. Grâce à un début d'amélioration de l'approvisionnement en bases roulantes sur le deuxième trimestre, le chiffre d'affaires camping-cars de Trigano a pu progresser de 8% (+2% à périmètre et change constants) à 1,23 milliard sur la première partie de l'exercice.

Le spécialiste des camping-cars explique que dans un contexte marqué par les difficultés d'approvisionnement en bases roulantes, il est parvenu à maîtriser l'évolution de ses coûts de production et de ses frais généraux, tout en poursuivant sa politique d'ajustement progressif de ses tarifs de vente.

Trigano présentera à ses réseaux de nouvelles gammes de véhicules à partir du mois de juin, des gammes qui " devraient séduire une clientèle soucieuse de son budget ".

Le directoire de Trigano a décidé de verser un acompte sur dividende de 1,75 euro par action au titre de l'exercice 2023. Le coupon sera détaché le 23 mai 2023 et sa mise en paiement effectuée à compter du 25 mai 2023.

Points clés

- Numéro 1 européen des véhicules de loisirs, avec le 1/3 du marché, créé en 1935 ;

- Chiffre d’affaires de 3,2 Mds€, réalisé dans les caravanes, camping-cars et mobile-homes pour 92,3 % puis dans les équipements de loisirs- matériel de camping et de jardin, remorques ;

- Présence essentiellement européenne : 31 % des ventes en France, 25 % en Allemagne, 10 % au Royaume-Uni, 5 % en Scandinavie, Belgique, Italie et Espagne ;

- Modèle d’affaires d’autonomie forte des filiales, d’une croissance « multi-locale » fondée sur le rachat de petites entreprises conservant leurs marques, associée à la maîtrise totale du réseau de distribution ;

- Capital détenu à 57,9 % (71,6 % des droits de vote) par la famille Feuillet, Stéphane Gigou présidant le conseil de surveillance de 7 membres et Michel Freiche assurant la direction générale ;

- Bilan sain avec 1,3 Md€ de capitaux propres et une trésorerie nette de 126 M€.

Enjeux

- Stratégie assise sur 2 piliers : la hausse des capacités de production et leur productivité, puis le maillage des réseaux de distribution ;

- Stratégie environnementale :

- conception des véhicules : réduction de 10 % des consommations de carburants pour les nouveaux camping-cars, baisse des émissions de particules et d’oxyde d’azote et baisse du poids des véhicules,

- développement des piles à combustible et des panneaux solaires ;

- Montée en puissance des usines de vans et fourgons aménagés en Italie et Espagne, du nouveau site slovène et de la marque Benimar en Allemagne ;

- Après l’achat des distributeurs français CLC, SLC et Loisiréo (30 M€ de chiffre d’affaires supplémentaire), attente d’acquisitions ou intégrations de fournisseurs de composants ;

- Diversification dans les vans sous la marque Panama ;

- Modèle économique porteur, le camping-car offrant des déplacements à moindre coût pour les clients, et parts de marché supérieures à 40 % dans la plupart des pays européens.

Défis

- Retombées de la réorganisation industrielle et logistique imposée par le manque de chassis (baisse de volumes vendus de 4 000 unités sur l’exercice 2021-22) ;

- Impact de l’inflation (+ 25 % de coûts pour les remorques, + 10 % pour les véhicules) pesant sur la marge opérationnelle ;

- Intégration des distributeurs français CLC, SLC et Loisiréo et attente d’acquisitions ou intégrations de fournisseurs de composants ;

- Après un recul du chiffre d’affaires au 1er trimestre, perspectives pour l'exercice 2022-23 clos le 31 août : fin des difficultés d’approvisionnement dès le 2ème trimestre et reprise de la croissance des ventes ;

- Dividende brut 2021-22 de 3,5 $, versé en deux acomptes.

En savoir plus sur le secteur "hôtellerie et loisirs"

Un tourisme mondial toujours en progression

Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, 700 millions de touristes ont voyagé à l'international, soit plus du double (+133%) du chiffre enregistré à la même période en 2021. Ce chiffre atteint 63 % des niveaux de 2019, ce qui devrait permettre au secteur d'atteindre 65 % de ses niveaux pré-pandémiques en 2022. Ce résultat est dû à un fort niveau de demande et à la levée progressive des restrictions dans un grand nombre de pays. L'Europe soutient significativement ce rebond avec l'arrivée de 477 millions de personnes entre janvier et septembre 2022 (68% du total mondial), atteignant 81% du niveau pré-covid. Le tourisme y est tiré par une forte demande intra-régionale et des voyages en provenance des États-Unis. Certaines destinations ont enregistré des augmentations notables de leurs recettes, notamment la Serbie, la Roumanie, la Turquie, la Lettonie, le Portugal, le Pakistan, le Mexique, le Maroc et la France.