Trigano : Seval a dépassé les 10% du capital

(CercleFinance.com) - La SAS Seval a déclaré avoir franchi en hausse, le 19 décembre, par suite d'apport d'actions par François et Marie Hélène Feuillet à son profit, les seuils de 5% du capital et des droits de vote et 10% du capital de Trigano et détenir 10,00002% du capital et 7,25% des votes. Le concert de Seval avec les membres de la famille Feuillet détient 57,89% du capital et 69,37% des droits de vote. Seval n'envisage pas d'augmenter sa participation dans Trigano, ni la nomination de nouveaux membres au conseil de surveillance ou au directoire. Le franchissement de concert en hausse des seuils de 30% du capital et des droits de vote de Trigano par la société Seval a fait l'objet d'une décision de dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique.

Valeurs associées TRIGANO Euronext Paris +0.31%