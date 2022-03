Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trigano : ricoche sous 141,5E, rechute de -8% vers 126E information fournie par Cercle Finance • 24/03/2022 à 10:24









(CercleFinance.com) - Trigano ricoche sous 141,5E et rechute de -8% vers 126E: le titre pourrait rechuter au contact des 114E, un support majeur qui a déjà été testé à maintes reprises, en juillet 2018, novembre 2020, le 8/03/2022.





Valeurs associées TRIGANO Euronext Paris -7.49%