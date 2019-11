TRIGANO : résultats annuels dégradés

Toutefois précise la société, la progression des commandes a été freinée localement par le climat politique, notamment en Espagne et au Royaume-Uni.

En termes de perspectives, le groupe a assuré que les foires et salons d'automne avaient confirmé le bon accueil de ses nouvelles gammes de véhicules par la clientèle.

(AOF) - Trigano a réalisé lors de son exercice 2018/2019 clos fin août un bénéfice net de 167,5 millions d'euros, en repli de 10,5%, pénalisé par la prudence des distributeurs, le durcissement des normes anti-pollution, les atermoiements sur le Brexit et des difficultés de production dans deux usines. Le résultat opérationnel courant a reculé de 8,4% à 210,4 millions, faisant ressortir une marge de 9%, contre 9,9% lors de l'exercice précédent.

