Trigano : résultat net 2025-2026 en hausse, porté par les ventes de camping-cars et de caravanes

Trigano TRIA.PA a fait état mardi d'un résultat net en hausse de 19,3% sur l'exercice 2025-2026, ainsi que d'un chiffre d'affaires de +3,8%, citant notamment ses ventes de caravanes et de camping-cars

Le fabricant d'équipements de camping-cars a enregistré un résultat net de 285,7 millions d'euros, après 239,4 millions d'euros en 2025. Le chiffre d'affaires ressort à 3,8 milliards d'euros, contre 3,6602 milliards d'euros.

" Outre la progression de la marge commerciale liée à celle du chiffre d'affaires, la hausse de la production de camping-cars (+12,6%) a permis une meilleure absorption des coûts fixes et une amélioration de la productivité", précise un communiqué de l'entreprise.

Le résultat opérationnel courant est de 364,2 millions d'euros sur l'exercice, représentant une croissance de 8,4%. La trésorerie nette positive (hors IFRS 16) s'elève à 520,0 millions d'euros au 31 août 2026, une hausse de 159,7 millions d'euros par rapport à l'année dernière.

La société rappelle que le marché européen du camping-car a été affecté à partir d'avril 2026 par le contexte politique et économique international, enregistrant sur neuf mois à fin septembre une baisse de 2,5% par rapport à 2025.

Par ailleurs, Trigano proposera le versement d'un dividende brut de 4,50 euros par action ordinaire au titre de l'exercice clos le 31 août 2026.

(Rédigé par Rihab Latrache)