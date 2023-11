Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trigano : pulvérise le zénith annuel des 140E information fournie par Cercle Finance • 24/11/2023 à 16:35









(CercleFinance.com) - Trigano grimpe de +3,5% vers 142,2E et pulvérise le zénith annuel des 140E: le titre franchit en 3 séances les 136E (ex-résistance du 2/2 puis des 12 et 19/7) puis le zénith des 140,4E du 16 juin: le prochain objectif serait 155E, l'ex-plancher de mi-décembre 2021.





