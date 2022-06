Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trigano: progression de près de 2% du CA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/06/2022 à 07:25









(CercleFinance.com) - Trigano affiche au titre de son troisième trimestre comptable un chiffre d'affaires en progression de 1,7% à 921,2 millions d'euros, portant ainsi le cumul sur les neuf premiers mois de l'exercice 2021-22 à plus de 2,24 milliards (+6,9%).



'Comme attendu, les tensions sur les approvisionnements en bases roulantes de camping-cars ont engendré un retrait du CA à périmètre et change constants (-10,4%), par rapport à un troisième trimestre 2020-21 record', précise le fournisseur de véhicules de loisir.



'L'activité des prochains mois devrait être à nouveau fortement impactée par les arrêts de production de certains fabricants de bases roulantes', ajoute Trigano qui 'préservera sa capacité à répondre à la demande dès que la situation de pénuries sera résorbée'.





