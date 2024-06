Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Trigano: progression de plus de 15% du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 25/06/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - Trigano affiche un chiffre d'affaires en progression de 15,4% à 3,05 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de son exercice 2023-24, la croissance des ventes de véhicules (+16,5%) ayant largement compensé le tassement des ventes d'équipements (-3,2%).



Sur un marché toujours en progression, les livraisons de camping-cars aux réseaux de distribution sont restées soutenues au troisième trimestre, avec une croissance de 16% en données comparables, dont une augmentation de l'ordre de 10% des volumes.



'Les livraisons de camping-cars de la fin de la saison 2024 devraient permettre une bonne progression du chiffre d'affaires sur l'exercice en conservant une marge de qualité', affirme Trigano, qui reconnait toutefois 'un contexte économique et politique toujours perturbé'.





Valeurs associées TRIGANO 120,00 EUR Euronext Paris 0,00%