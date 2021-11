Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trigano : plonge de plus de 15% vers 145,6E information fournie par Cercle Finance • 23/11/2021 à 13:59









(CercleFinance.com) - Trigano est confronté à des problèmes de production et voit ses ventes limitées (les objectifs ne sont donc pas atteints): le titre est lourdement sanctionné et ouvre un 'gap' sous 171,8E, le cours plonge de plus de 15% vers 145,6E. Tous les gains accumulés depuis le 30 avril dernier sont effacés et le support des 148E a même été menacé (mais il semble tenir). Si tel n'était pas le cas, la correction pourrait se prolonger vers 143E.

