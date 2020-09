Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trigano : ouvre un nouveau site de production Cercle Finance • 03/09/2020 à 10:14









(CercleFinance.com) - Trigano ouvre un nouveau site de production en Italie. Cela permettra de faire face à la forte demande de camping-cars. Ce site fabrique exclusivement des fourgons aménagés dont le succès est important sur le marché. Il est situé en Italie à Paglieta (Abruzzes). La production a démarré le 31 août 2020. La capacité de cette nouvelle usine de 10 000 m² est de 4400 véhicules par an qui sera graduellement atteinte durant l'exercice. Une possibilité d'expansion ultérieure existe. Trigano a donc porté sur l'ensemble de ces deux sites sa capacité de production à près de 10 000 véhicules.

Valeurs associées TRIGANO Euronext Paris +2.70%