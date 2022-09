Trigano: Oddo maintient sa recommandation information fournie par Cercle Finance • 30/09/2022 à 11:36

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa recommandation Surperformance et conserve son objectif de cours à 130E sur le titre Trigano.



'Le groupe bénéficie de nombreux atouts', estime l'analyste citant l'importance du carnet de commandes, la bonne résilience des marges et une situation bilancielle très favorable (Trésorerie nette environ 350 ME).



Pour l'ensemble de l'exercice, relève Oddo 'le chiffre d'affaires 2022 s'est apprécié de +8.3% à 3 177.2 ME avec une quasi-stabilité à périmètre et change constants'.



Pour 2023, le groupe devrait bénéficier d'une hausse des prix qu'Oddo estime à 7% (dont +2% d'effet embarqué issu de 2022). Mais, 'dans le contexte actuel, nos estimations de CA restent volontairement prudentes avec une hausse de 9.8% à 3.49 MdE.'



En prenant en compte ces estimations, et la baisse des volumes en camping-cars, l'analyste ajuste ses estimations de ROC 2022 'de 7% à 352 ME ce qui est proche des attentes du consensus (environ 353 ME)'.