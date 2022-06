Trigano: Oddo abaisse son objectif de cours sur le titre information fournie par Cercle Finance • 30/06/2022 à 11:53

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre Trigano, avec un objectif de cours abaissé de 170 à 160 euros.



Le bureau d'analyses indique que le chiffre d'affaires du 3e trimestre est ressorti inférieur à ses attentes, s'établissant à 921,2 ME contre 1068,3 ME attendus.



'L'essentiel de l'écart avec nos estimations porte sur les Véhicules de Loisirs dont l'activité recule de 11.4% à ptcc (842.1ME vs 980.4ME estimé) et plus précisément sur les Camping-Car (CA T3 622.1ME soit 67.5% du CA consolidé) dont le CA baisse de 19.1% à ptcc', indique l'analyste.



Par ailleurs, bien qu'aucun objectif précis ne soit donné par Trigano, les prochains mois devraient toujours être 'fortement impactés par les arrêts de production de certains fabricants de base roulante pour les camping-car', indique Oddo.



Dans ce contexte, les salons professionnels d'août et septembre constitueront une étape importante mieux cerner la demande en 2023 et ajuster le scénario en conséquence, estime le broker.