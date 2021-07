Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trigano : nouveau record absolu au-delà de 193E. Cercle Finance • 01/07/2021 à 11:28









(CercleFinance.com) - Trigano pulvérise son précédent record des 180E du 18mai 2018 après la publication d'un chiffre d'affaires record au titre de son troisième trimestre 2020-21 (envolée de +131,2%à 905,7MnsE). Après une 1ère hausse stratosphérique de 42 et 134E de mi-mars à mi-octobre 2020 puis de 110E le 11 novembre dernier à 179E, le franchissement des 180E devrait déboucher sur un doublement du cours par rapport aux 110E de novembre dernier puis à un quintuplement par rapport aux 42E de mars 2020, soit un objectif de 210 à 220E.

Valeurs associées TRIGANO Euronext Paris +5.57%