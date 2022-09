Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trigano: négocie pour acquérir 70% de SIFI information fournie par Cercle Finance • 16/09/2022 à 09:20









(CercleFinance.com) - Trigano est entré en négociations pour acquérir 70% du capital et des droits de vote de SIFI.



Active sur le marché italien depuis plus de 45 ans, SIFI est le leader national de la distribution d'accessoires pour véhicules de loisirs.



L'entreprise est profitable, elle emploie environ 20 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires proche de 13 millions d'euros en 2021.



Cette transaction s'inscrit pleinement dans la stratégie de développement par croissance externe de Trigano.



Elle permettrait à Trigano de consolider son leadership dans la distribution d'accessoires pour véhicules de loisirs en Europe.





