Trigano : met le turbo avec +15%, prend la route des 137E

(CercleFinance.com) - Trigano met le turbo avec +15% et ouvre un énorme 'gap' au-dessus des 122,4E. Le titre prend la route des 137E, pulvérisant au passage la résistance des 133E du 1er octobre : le prochain objectif devient le comblement du 'gap' des 151E de fin juin 2018. Trigano a désormais plus que triplé de valeur depuis le plancher des 43E du 18 mars et affiche +42% cette, ce qui en fait une vedette incontestable du SBF120.

Valeurs associées TRIGANO Euronext Paris +13.33%