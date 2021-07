Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trigano : le titre s'envole, un broker relève sa cible Cercle Finance • 01/07/2021 à 17:02









(CercleFinance.com) - Trigano gagne plus de % à Paris, porté une analyse d'Oddo qui renouvelle son conseil de 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours relevé de 200 à 232 euros. Le bureau d'analyses met en avant 'l'excellente dynamique' du 3e trimestre, avec un chiffre d'affaires en hausse de 126% en données comparables, à 905 ME, un chiffre très supérieur à ses estimations (706 ME). L'analyste pointe aussi l'excellente visibilité sur l'exercice 2021-22 avec une demande 'très soutenue'. Par conséquent, les capacités de production devront être revues à la hausse, estime le broker, qui s'attend également à des hausses de prix de l'ordre de 5 à 10% en raison de la montée des prix des matières premières. 'Les fondamentaux sont excellents et le groupe devrait poursuivre ses opérations de croissance externe', conclut Oddo.

Valeurs associées TRIGANO Euronext Paris +5.57%