Trigano : le titre s'envole, soutenu par un analyste

(CercleFinance.com) - Après la publication de ses résultats, Trigano bondit de près de 10% à la Bourse de Paris, profitant notamment d'une analyse d'Oddo qui maintient sa note de 'surperformance ' sur le titre avec un objectif de cours de 232 euros. Le groupe Trigano a publié un chiffre d'affaires de 2934 ME au titre de l'exercice 20/21, en hausse de 34.3% et supérieur aux estimations, témoignant notamment du dynamisme du marché du camping-car en Europe. Oddo souligne l'excellente visibilité sur la saison 2022, avec ' un carnet de commandes qui sature les capacités de production pour la saison 2022 ' et un faible niveau des stocks des distributeurs. De plus, ' face à la hausse du prix des matières premières, le groupe confirme passer des hausses de prix de l'ordre de +5/+10% en précisant que celles-ci sont relativement bien acceptées par les clients ', rapporte l'analyste. Dans ce contexte, Oddo relève ses anticipations de BPA 2022 sur Trigano de 2,1%.

Valeurs associées TRIGANO Euronext Paris +9.83%