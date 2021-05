Trigano : le titre s'envole après l'annonce de ses résultats

(CercleFinance.com) - Trigano (en hausse de plus de +9%) a publié un chiffre d'affaires de 1,3 MdsE au titre du premier semestre, en hausse de 17 % par rapport à la même période un an plus tôt. Le résultat net part du groupe suit la même trajectoire, s'établissant à 114 ME, contre 65 ME un an plus tôt. Oddo BHF reconduit son opinion 'surperformance' sur Trigano avec un objectif de cours ajusté à 200 euros, contre 182 euros précédemment.

Au cours actuel, le titre présente un PER 2021 de 12 fois et un rendement de près de 2%.