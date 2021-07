Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trigano : le titre poursuit son ascension avec un analyste Cercle Finance • 02/07/2021 à 12:44









(CercleFinance.com) - L'action Trigano signe vendredi la deuxième plus forte hausse de l'indice SBF 120 à la Bourse de Paris, à la faveur d'une note de Berenberg qui relève son objectif de cours sur le spécialiste des véhicules de loisirs. Dans une note, Berenberg salue le trimestre 'record' annoncé hier matin par le groupe, soulignant que ses ventes ont plus que doublé sur le troisième trimestre fiscal. Dans ce contexte, l'intermédiaire relève son objectif de cours de 200 à 230 euros, tout en maintenant une recommandation d'achat sur le titre. A 12h30, le titre grimpait de 4,2% après avoir déjà grimpé de 5,5% hier. Au même moment, l'indice SBF 120 ne grapillait que 0,1%. L'action bondit de plus de 12% cette semaine.

Valeurs associées TRIGANO Euronext Paris +4.13%