TRIGANO : le succès du camping-car ne se dément pas

" L'objectif prioritaire pour les prochains mois est de livrer les carnets de commandes de camping-cars en forte progression et de satisfaire à moyen terme les besoins des réseaux de distributeurs ", explique Trigano.

Pour les équipements des loisirs, les ventes de remorques continuent à être bien orientées et affichent une progression de 25,9% au premier trimestre. Les évolutions des ventes de matériel de camping (+20,0%) et d'équipement du jardin (+35,6%) ne sont pas significatives du fait du caractère saisonnier de ces activités.

Dans le détail, en ce qui concerne les véhicules de loisirs, les activités camping-cars (+29,7%) et caravanes (+13,3%) ont progressé dans l'ensemble des marchés.

(AOF) - Trigano a réalisé jeudi soir son point d'activité au titre du premier trimestre de son exercice 2020-2021 (septembre à novembre). Sur la période, le spécialiste du camping-car a vu son chiffre d'affaires bondir de 28,7% à 720,5 millions d'euros sur la période. A périmètre et taux de change constants, la hausse est de 27,4%. Trigano poursuit sur sa bonne lancée du trimestre précédent, avec une pleine efficacité des usines réimplantées fin 2019 et la mise en œuvre d'actions d'augmentation de la production pour répondre à l'importante demande.

