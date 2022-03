Trigano: hausse de 8,4% du chiffre d'affaires semestriel information fournie par Cercle Finance • 23/03/2022 à 18:24

(CercleFinance.com) - Trigano annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de 1494 ME au titre du premier semestre 2022, soit une hausse de 8,4% à périmètre et change constants (pcc.) par rapport à la même période un an plus tôt.



L'activité est portée par le dynamisme de la branche Véhicules de loisirs (1379 ME, +7,6% à pcc.) et de la branche Equipement des loisirs (115 ME, +19,6% à pcc).



'Dans un contexte marqué par de nombreuses incertitudes et malgré les hausses des prix des produits, l'appétence des consommateurs européens pour les véhicules de loisirs reste toujours aussi forte', note la société.



Trigano évoque d'ailleurs descarnets de commandes'à des niveaux record qui saturent la production bien au-delà de la fin de la saison.'



Trigano précise enfin ne pas avoir d'activité industrielle en Russie ou en Ukraine et indique que les ventes du groupe dans ces pays sont 'non significatives'.



'Les effets indirects sur les fournisseurs de pièces ou d'accessoires pour véhicules de loisirs sont encore en cours d'évaluation, mais aucun impact significatif sur l'activité de Trigano n'a été détecté à ce stade', conclut le groupe.