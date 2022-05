Trigano: hausse de 8.4% du CA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 09/05/2022 à 18:06

(CercleFinance.com) - Trigano publie un chiffre d'affaires de 1494.2 ME au titre du 1er semestre 2022, en progression de 8.4% à périmètre constant par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent.



Dans le même temps, le résultat opérationnel courant a progressé de 18.4%, à 179.3 ME, tandis que le bénéfice net consolidé s'établit à 141.3 ME (contre 114.4 ME un an plus tôt).



Trigano indique que le niveau des carnets de commandes sature les capacités de production bien au-delà de la fin de l'année et que l'activité des prochains mois restera fortement dépendante des livraisons des bases roulantes pour camping-cars.



Le groupe anticipe néanmoins une perte de volume de production de l'ordre de 3000 à 4000 unités au second semestre, compte tenu du niveau de fourniture actuel et des annonces des constructeurs automobiles



Toutefois, ' grâce à sa situation financière solide et à sa rentabilité, Trigano a les moyens d'affronter les perturbations de son environnement économique et de poursuivre son développement à un rythme soutenu, y compris par croissance externe ', ajoute Trigano.



Le groupe précise enfin que son directoire a décidé de verser un acompte sur dividende de 1,75 E par action au titre de l'exercice 2022.