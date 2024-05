Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Trigano: hausse de 48% du bénéfice net semestriel information fournie par Cercle Finance • 14/05/2024 à 18:10









(CercleFinance.com) - Trigano publie un chiffre d'affaires de 1905 ME au titre du 1er semestre, en hausse de 18% par rapport à la même période douze mois plus tôt.



Dans le même temps, le bénéfice opérationnel courant consolidé ressort à 243,2 ME, en croissance de 40,3% par rapport à l'exercice précédent, pour un bénéfice net de 180,5 ME, en progression de 48%.



Côté perspectives, Trigano indique que les marchés du camping-car devraient rester 'bien orientés' dans les principaux pays européens en 2024 avec notamment une croissance à deux chiffres en Allemagne, France, Italie et Espagne.



En revanche, la faible dynamique du marché de la caravane se confirme et les perspectives d'une reprise de la demande sont envisagées 'au mieux au cours de l'exercice 2025'.



Dans ce contexte, la société explique qu'elle adaptera ses capacités de production et ses coûts aux évolutions des marchés et qu'elle continuera à 'étudier toutes les opportunités de croissance externe présentant un intérêt stratégique majeur'.



Trigano ajoute enfin que l'acquisition de la société BIO Habitat est toujours en cours d'étude par l'Autorité de la concurrence en France.





