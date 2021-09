Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trigano : hausse de 4,9% du CA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 23/09/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - Trigano indique avoir réalisé au quatrième trimestre 2020-21 un chiffre d'affaires de 659,4 millions d'euros, en progression de 4,9% par rapport à l'exercice précédent qui avait bénéficié d'une très forte reprise après la fin des confinements en Europe. Sur l'exercice, le groupe de véhicules et équipements de loisir a enregistré un chiffre d'affaires record, en croissance de 34,3% à 2.933,8 millions d'euros (+31,9% en organique) avec une forte croissance de ses ventes sur chacun de ses segments d'activité. Au chapitre des perspectives, il précise que les carnets de commandes saturent ses capacités de production de la saison 2022, et que les tensions sur les approvisionnements qui ont caractérisé la saison dernière se poursuivent sur le début de l'exercice 2021-22. Compte-tenu d'un niveau de trésorerie supérieur à 500 millions d'euros début septembre, le directoire a décidé un acompte sur dividende de 3,20 euros par action, qui sera détaché le 28 septembre et dont la mise en paiement sera effectuée à compter du 30 septembre.

Valeurs associées TRIGANO Euronext Paris +3.86%