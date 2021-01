Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trigano : hausse de +28,7% des ventes au 1er trimestre Cercle Finance • 07/01/2021 à 18:03









(CercleFinance.com) - Le groupe poursuit sa tendance avec une croissance de +28,7% à 720,50 ME au premier trimestre 2021. En ce qui concerne les véhicules de loisirs, les activités camping-cars (+29,7%) et caravanes (+13,3%) ont progressé dans l'ensemble des marchés. Les livraisons d'accessoires pour véhicules de loisirs (+31,3% à périmètre et taux de change constants) ont confirmé leur bonne dynamique. Pour les équipements des loisirs, les ventes de remorques continuent à être bien orientées et affichent une progression de 25,9% au premier trimestre.

Valeurs associées TRIGANO Euronext Paris +1.90%