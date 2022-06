Trigano : 'gap' de rupture sous 100,9E, -10% à 91,6E information fournie par Cercle Finance • 30/06/2022 à 09:40

(CercleFinance.com) - Trigano 'gap' de rupture sous 100,9E et dévisse de -10% à 91,6E lié à une progression du chiffre d'affaires moindre qu'attendue (après une chute de -10,4% sur 1 an) et alors que les pénuries de pièces vont continuer de ralentir les ventes au 2ème semestre.

Trigano pulvérise le support -et plancher annuel- des 102E des 16 et 23 juin puis l'ex-palier de résistance des 101E des 8 juillet 2019 et 15 janvier 2020.

Le titre ne marque même pas de pause sur la zone des 96,5E (50% de baisse depuis ses sommets du 2 juillet 2021) et semble filer tout droit vers les 80E, l'ex-plancher des 15/08 et 25/11/2019.

Mais ce n'est pas un support à toute épreuve et semble pouvoir glisser vers 73,5E (61,2% de correction) puis 66E, l'ex-plancher du 6 juin 2019.