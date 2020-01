Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trigano : fausse sortie haussière vers 101E, réintègre canal Cercle Finance • 16/01/2020 à 17:24









(CercleFinance.com) - Trigano avait résolument franchi les 100E mais cela ressemble déjà beaucoup à une fausse sortie haussière (bull trap) vers 101E le titre réintègre son canal de consolidation 91/98E: encore un coup pour rien... avant une envolée vers 105E ?

Valeurs associées TRIGANO Euronext Paris -4.80%