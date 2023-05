Trigano: entouré après ses semestriels information fournie par Cercle Finance • 18/05/2023 à 09:45

(CercleFinance.com) - Trigano bondit de plus de 9%, au lendemain de la publication d'un résultat net de 121,7 millions d'euros au titre de son premier semestre comptable, contre 141,3 millions un an auparavant, avec un bénéfice opérationnel courant passé de 179,3 à 173,4 millions.



Le fabricant de véhicules de loisirs explique avoir pu 'maîtriser l'évolution de ses coûts de production et de ses frais généraux, tout en poursuivant sa politique d'ajustement progressif de ses tarifs de vente'. A 1,61 milliard d'euros, son chiffre d'affaires a augmenté de 7,7%.



Compte-tenu de carnets de commandes élevés et de la nette amélioration des réceptions de châssis pour camping-cars constatée depuis plusieurs semaines, Trigano estime qu'il devrait enregistrer une bonne progression de ses ventes et de sa rentabilité au second semestre.



Par ailleurs, le directoire de Trigano a décidé de verser un acompte sur dividende de 1,75 euro par action au titre de l'exercice 2023. Le coupon sera détaché le 23 mai et sa mise en paiement effectuée à compter du 25 mai.